Novoročný vstup Kuzminovej v Ruhpoldingu s načerpanou energiou

Na snímke slovenská biatlonistka a dvojnásobná olympijská víťazka Anastasia Kuzminová

Ruhpolding 10. januára (TASR) - Dvojnásobná olympijská víťazka biatlonistka Anastasia Kuzminová si naplánovala novoročný vstup do seriálu Svetového pohára tento týždeň v nemeckom Ruhpoldingu. Po tom, čo vynechala 4. kolo SP v Oberhofe, si stratenú energiu po chorobe načerpala na prelome rokov v slovinskej Pokljuke a silvestrovské sústredenie by jej malo pomôcť opäť sa vrátiť medzi svetovú špičku.V tíme Kuzminovej pôsobí v tejto sezóne Natália Prekopová a tento ťah na biatlonovej šachovnici by mal pomôcť rozohrať ďalšiu vydarenú partiu. Vlani ukončila 27-ročná Prekopová kariéru s účasťou na jedných ZOH a dvoma MS. A keďže už cítila, že lepšie nebude, zvolila si iné biatlonové smerovanie.Náplň Prekopovej v tíme má podobu športovej manažérky, trochu trénerky a trochu aj náhradnej matky.Pred Kuzminovou vyrástli nové méty a aj Natália Prekopová predpovedá ďalší rozlet.Oberhof Kuzminová vynechala z viacerých dôvodov.vysvetlila Natália Prekopová.