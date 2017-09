Novou ministerkou školstva bude M. Lubyová zo SAV

Na archívnej snímke Martina Lubyová. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Na archívnej snímke Martina Lubyová. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Bratislava 11. septembra (TASR) – Na uvoľnené miesto ministra školstva zasadne terajšia riaditeľka Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) Martina Lubyová. Potvrdil to dnes predseda SNS Andrej Danko. Lubyová tak vystrieda na poste ministra Petra Plavčana, ktorý po kritike pre rozdeľovanie eurofondov na výskum a inovácie abdikoval koncom augusta na svoju funkciu.Podpredsedovia SNS Eva Smolíková a Jaroslav Paška dnes potvrdili, že do čela ministerstva školstva sa postaví žena. Meno neprezradili. Podľa Pašku je to však osoba, ktorá je pripravená na reformu školstva.Plavčan odišiel z funkcie po tom, čo ho na to 16. augusta vyzval premiér Robert Fico (Smer-SD). Predseda vlády to zdôvodnil tým, že vládna koalícia si nemôže dovoliť hazardovať s dôverou verejnosti naštrbenou udalosťami na ministerstve školstva. Predsedu SNS Danka požiadal, aby v čo najkratšom čase navrhol nového šéfa školského rezortu. Dočasne viedla ministerstvo školstva šéfka rezortu pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nom. SNS).