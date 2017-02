Novou ministerkou školstva USA je B. DeVosová

Ministerka školstva USA Betsy DeVos. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Washington 8. februára (TASR) - Betsy DeVosová zložila v utorok prísahu ako nová americká ministerka školstva. Stalo sa tak len niekoľko hodín po tom, čo jej nomináciu schválil americký Senát v hlasovaní, ktoré si na prekročenie 50-percentnej podpory vyžiadalo aj hlas viceprezidenta Mikea Pencea.DeVosová zložila prísahu do rúk Pencea v jeho úrade. Pence vyhlásil, že "to bolo jeho vôbec najľahšie hlasovanie".Podľa pamätníkov išlo o vôbec prvé hlasovanie v histórii Senátu, pri ktorom sa za ministerského nominanta novej vlády musel postaviť viceprezident. Ten je na základe ústavy USA predsedom tejto komory Kongresu a môže hlasovať v prípade nerozhodného hlasovania senátorov.Výhrady voči DeVosovej už skôr prejavili okrem demokratov aj dve popredné republikánske senátorky Susan Collinsová (za štát Maine) a Lisa Murkowská (za štát Aljaška). Obe sa pridali k demokratom a hlasovali v neprospech DeVosovej. Senátorky vyjadrili obavu, že DeVosová presadzuje súkromné školy na úkor verejných.Demokrati ju obvinili z nedostatočných skúseností vo verejnom školstve, ako aj finančných záujmov v spoločnostiach presadzujúcich súkromné školy.Odbory sa obávajú, že DeVosová podkope systém verejného školstva v USA.Bohatá sponzorka republikánov je vnímaná ako najkontroverznejšia osoba, ktorú si prezident Trump vybral do svojho nového kabinetu. Trump vyjadril DeVosovej opakovane podporu na Twitteri.