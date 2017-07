Novou predsedníčkou Súdnej rady sa stala Lenka Praženková

Na snímke nová predsedníčka Lenka Praženková. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 11. júla (TASR) –Súdnu radu SR bude v nasledujúcom období viesť Lenka Praženková. Rozhodli o tom dnes členovia rady v tajnom hlasovaní. Sudkyňu Najvyššieho súdu podporilo 12 z celkom 15 hlasujúcich členov rady. Druhý kandidát – sudca Najvyššieho súdu Dušan Čimo získal tri hlasy.Lenka Praženková je v Súdnej rade úplne novou tvárou, dnes sa zúčastnila jej prvého zasadnutia. Do Miestodržiteľského paláca sa presťahuje z Najvyššieho súdu, kde bola doposiaľ predsedníčkou senátu obchodnoprávneho kolégia. V minulosti pôsobila i ako podpredsedníčka Krajského súdu v Bratislave a predsedníčka Okresného súdu v Pezinku.Novú čelnú predstaviteľku justície, ktorá nahradí doterajšiu šéfku Súdnej rady Janu Bajánkovú nominovalo osem členov rady. Dušana Čima, ktorý je členom rady od roku 2012, navrhli traja členovia. Predseda Súdnej rady bol zvolený v tajnom hlasovaní. Čimo totiž neuspel s návrhom, aby sa po najnovšej zmene zákona volilo iba neverejne.Praženková získala v májových sudcovských voľbách do Súdnej rady druhý najvyšší počet hlasov. Podporilo ju 672 sudcov. V svojom nominačnom prejave uviedla, že bude konať v záujme zabezpečenia ochrany a nezávislosti súdnictva.doložila.Súdna rada SR dnes nebude voliť svojho nového podpredsedu. Voľbu odložila na svoje najbližšie zasadnutie, keď väčšina jej členov odsúhlasila takýto návrh člena rady Romana Huszára.Voľbu podpredsedu mala rada na programe hneď po voľbe nového predsedu, ktorým sa stala Lenka Praženková. Trojica členov rady na čele s Elenou Berthotyovou navrhla za podpredsedu Miloša Koleka.Tento sudca Krajského súdu v Prešove získal v májových voľbách sudcov najviac hlasov – 677. O Kolekovej kandidatúre sa napokon nerozhodovalo, nakoľko bolo hlasovanie odložené.Proti odloženiu hlasovania sa vyjadrilo viacero členov rady. Podľa Dušana Čima takýto krok nie je šťastný, keďže už bola voľba podpredsedu odsúhlasená v programe. Iná členka rady Eva Fulcová zase uviedla, že v tomto prípade by sa mohlo počkať na jeseň - kedy sa dokončí personálna obmena Súdnej rady a nastúpia do nej noví nominanti vlády a parlamentu.