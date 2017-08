Novovzniknutá značka kvality Podunajsko podporuje producentov regiónu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Klížska Nemá 2. augusta (TASR) - Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov (MAS ZDŽO) so sídlom v obci Klížska Nemá v okrese Komárno vytvorila značku kvality Podunajsko. Ako TASR informovala predsedníčka MAS ZDŽO Rozália Szalay, jej cieľom je podpora podnikateľov a výrobcov z regiónu Podunajska.Koncom júla historicky prvý raz zasadla v obci Búč v okrese Komárno certifikačná komisia značky, ktorá bola zastúpená primátormi a starostami spolupracujúcich obcí.povedala Szalay.Na to, aby produkt získal značku kvality Podunajsko, musí splniť niekoľko kritérií.dodala predsedníčka MAS ZDŽO.Strategickým cieľom MAS ZDŽO je do roku 2023 prispieť k zvyšovaniu konkurencieschopnosti a dosiahnutiu vyváženého rozvoja územia MAS ZDŽO vrátane vytvárania udržateľných pracovných miest, zvyšovania atraktivity a spolupráce v území a zabezpečenia podmienok pre znižovanie sociálneho vylúčenia obyvateľov.poznamenala.Nitriansky samosprávny kraj (NSK) plánuje podporovať dotáciou jednotlivých držiteľov značky kvality. V septembri sa MAS ZDŽO dozvie, či jej žiadosť o financovanie Stratégie komunitne vedený miestny rozvoj vo výške 2,7 milióna eur bola schválená.vysvetlila Szalay.MAS ZDŽO od roku 2008 spája obce, mimovládne organizácie a podnikateľov z 33 obcí z okresov Komárno a Nové Zámky (Bátorove Kosihy, Bodza, Bodzianske Lúky, Búč, Čalovec, Číčov, Dedina Mládeže, Holiare, Chotín, Iža, Kameničná, Klížska Nemá, Kolárovo, Komárno, Kravany nad Dunajom, Lipové, Marcelová, Moča, Modrany, Okoličná na Ostrove, Patince, Radvaň nad Dunajom, Sokolce, Tôň, Trávnik, Veľké Kosihy, Virt, Vŕbová nad Váhom, Zemianska Olča, Zlatná na Ostrove, Andovce, Komoča a Zemné). Jej činnosť od roku 2009 podporuje NSK.