Novozámčania majú pred sebou prvé zápasy, Mikeš by uvítal Jágra

Štefan Mikeš (vľavo). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nové Zámky 8. augusta (TASR) - Účastník hokejovej Tipsport Ligy HC Nové Zámky začal prípravu na ľade spomedzi všetkých tímov ako jeden z posledných. Tréner Štefan Mikeš verí, že sa jeho hráči dostanú čo najskôr do tempa a vytvoria konkurencieschopný tím.Prvý tréning na ľade absolvoval vlaňajší nováčik Tipsport Ligy 4. augusta, o štyri dni neskôr sa hráči HC predstavili na otvorenom tréningu pre médiá. Vo štvrtok 10. augusta už na nich čaká prvý prípravný zápas proti FTC Budapešť, o 24 hodín neskôr si zmerajú sily s Detvou.povedal pre TASR Štefan Mikeš.Zámčania sú na ľade iba pár dní, čo trénera veľmi neteší. Ten musí navyše skladať káder úplne odznova.povedal kormidelník tímu z juhu Slovenska, ktorý už má v prehľad aj o tom, kto by mal byť v novej sezóne lídrom.Tím je opäť poskladaný z hráčov mnohých národností, v kabíne sú okrem Slovákov aj zástupcovia z Česka, Ruska, Kanady, Ameriky, či Maďarska. Kouč Zámčanov by si však ešte nejaké doplnenie kádra vedel predstaviť.uzavrel 52-ročný tréner.Novinkou v tíme HC Nové Zámky je aj zloženie realizačného tímu. Asistentom hlavného trénera sa stal František Kučera, ktorý je zároveň trénerom brankárov. Kučera má bohaté skúsenosti s mládežníckym hokejom, šesť sezón robil asistenta pri kormidle reprezentácie SR do 18 rokov.