Novozélanďania sa rozlúčili so starým rokom, v Sydney oslavovali skôr

V Sydney oslávil Nový rok skôr

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Auckland/Sydney 31. decembra (TASR) - Desaťtisíce Novozélanďanov vyšli v nedeľu do ulíc a na pláže a medzi prvými ľuďmi na svete privítali nový rok 2018.Keď do krajiny na južnej pologuli prichádzal nový rok, nad centrami miest a prístavov začali dunieť ohňostroje. Oslavujúci obyvatelia spievali, tancovali, objímali sa a bozkávali.V najväčšom meste Nového Zélandu, v Aucklande, sa desaťtisíce ľudí zhromaždili okolo televíznej veže Sky Tower, pričom z najvyšších plošín stavby päť minút nepretržite vybuchovala zábavná pyrotechnika. Sky Tower vysoká 328 metrov je najvyššou vežou na celej južnej pologuli.Avšak na neďalekom ostrove Waihehe, vzdialenom 30 kilometrov, úrady zrušili plánované ohňostroje, pretože vládne sucho a zásoby vody sú pre hasičov malé. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Ohňostroje rozžiarili oblohu nad prístavom v austrálskom meste Sydney už niekoľko hodín pred nedeľňajšou polnocou, teda pred príchodom nového roka 2018. Nedočkavé mesto začalo s oslavami nového roka skôr.Nový rok sa v Sydney začne v nedeľu o 14.00 h SEČ.Podľa očakávania príde na tieto veľkolepé slávnosti v Sydney okolo milióna ľudí. Bezpečnostné opatrenia sú prísne, ale predstavitelia mesta informovali, že nie je žiaden mimoriadny stav pohotovosti.Počas polnočného ohňostroja je plánovaný dúhový vodopád z mosta v prístave mesta Sydney, na oslavu nedávno schváleného zákona legalizujúceho manželstvá osôb rovnakého pohlavia v Austrálii. Most je spolu so slávnou budovou opery ikonickým symbolom Sydney.