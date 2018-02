Novozélandská premiérka podporuje ekonomické sankcie voči KĽDR

Na archívnej snímka Jacinda Ardernová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wellington 1. februára (TASR) - Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová vyjadrila vo štvrtok podporu ekonomickým sankciám voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR) a zároveň vyzvala nasituácie na Kórejskom polostrove. Nový Zéland by si mal podľa nej zachovať blízke vzťahy so Spojenými štátmi, aj keď nie vždy súhlasí so všetkými ich postojmi.Ardernová (37) sa v rozhovore pre agentúru AP pri príležitosti prvých 100 dní v úrade, ktoré uplynú v tomto týždni, dotkla tiež otázky vzťahov s Čínou či jej nedávno oznámeného a v médiách rozoberaného tehotenstva.Vyhlásila, že napriek malej rozlohe Nový Zéland vždy využije svoj hlas na vyjadrenie toho, čo považuje za správne.Napätie v súvislosti so Severnou Kóreou podľa Ardernovej ohrozuje regionálnu bezpečnosť.uviedla premiérka a dodala, že Nový Zéland je striktne proti používaniu jadrových zbraní.povedala.Nový Zéland podľa Ardernovej nezdieľa názor vyjadrený prezidentom USA Donaldom Trumpom v jeho nedávnom prejave o stave Únie, podľa ktorého je Čína rivalom.zdôraznila.Možnosť, že by sa Ardernová stala matkou v čase pôsobenia v úrade, sa stala predmetom diskusie od chvíle, keď sa vlani stala líderkou labouristickej strany, približne sedem týždňov pred voľbami. V televíznej relácii jej dvakrát položili otázku o plánoch s deťmi.Ardernová vtedy odpovedala, že napriek tomu, že o svojich osobných plánoch rozpráva rada, položenie takejto otázky žene považuje v pracovnom prostredí za absolútne neakceptovateľné. Jej odpovede mali odozvu aj v zahraničí.Ardernová sa o svojom tehotenstve dozvedela dva týždne pred skladaním premiérskej prísahy. Ako sama povedala, bol to, pretože lekári ju upozorňovali na problémy s otehotnením.dodala.Šéfka labouristov 19. januára oznámila, že s partnerom Clarkom Gayfordom očakávajú v júni narodenie svojho prvého dieťaťa.Po šesťtýždňovej prestávke, počas ktorej bude krajinu viesť vicepremiér Winston Peters, sa ministerská predsedníčka plánuje vrátiť do úradu. S dieťaťom potom zostane doma na materskej dovolenke Ardernovej partner, moderátor obľúbenej televíznej relácie o rybárčení.