Novozélandskú premiérku prijali v nemocnici, kde porodí prvé dieťa

Jacinda Ardernová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wellington 21. júna (TASR) - Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová dorazila vo štvrtok skoro ráno miestneho času aj so svojím životným partnerom Clarkom Gayfordom do nemocnice, kde má porodiť svoje prvé dieťa. S odvolaním sa na vyhlásenie jej kancelárie o tom informovala agentúra DPA.Ardernová (37) mala podľa očakávania porodiť už v nedeľu, pár dní však prenášala a rozhodla sa pracovať až do poslednej chvíle. Gayford na sociálnej sieti Twitter zverejnil fotografiu, na ktorej si Ardernová ešte v stredu v súkromí čítala z parlamentných dokumentov.Ardernová si po pôrode vyberie šesť týždňov rodičovskej dovolenky. Počas nej ju bude zastupovať podpredseda vlády Winston Peters. Ardernová však bude mať k dispozícii všetky vládne dokumenty a bude sa vyjadrovať ku všetkým zásadným rozhodnutiam vrátane tých, ktoré sa týkajú bezpečnosti štátu. Po šiestich týždňoch sa premiérka vráti do úradu a v rodičovských povinnostiach ju vystrieda Gayford.Ardernová zistila, že je tehotná necelý týždeň pred tým, ako sa v októbri ujala úradu premiérky. Spolu so svojím partnerom o svojom tehotenstve informovala v januári na sociálnych sieťach. Pohlavie dieťaťa doposiaľ dvojica nezverejnila.Ardernová bude po bývalej pakistanskej predsedníčke vlády Bénazír Bhuttovej druhou ženou na svete v novodobých dejinách, ktorá porodí počas zastávania premiérskej funkcie.