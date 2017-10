Novozvolený nemecký parlament prvýkrát zasadol

Na snímke poslanci počas ustanovujúceho zasadnutie 19. povojnového nemeckého Spolkového snemu (Bundestagu) v Berlíne v utorok 24. októbra 2017. Za jeho nového predsedu bude zvolený doterajší spolkový minister financií Wolfgang Schäuble. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke nemecká kancelárka Angela Merkelová vhadzuje svoj hlas počas voľby nového predsedu parlamentu na ustanovujúcom zasadnutí 19. povojnového nemeckého Spolkového snemu (Bundestagu) v Berlíne v utorok 24. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke predseda novozvoleného spolkového parlamentu Nemecka, ktorým sa stal doterajší minister financií Wolfgang Schäuble v Berlíne v utorok 24. októbra 2017. Nového predsedu zvolili poslanci v rámci ustanovujúcej schôdze. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 24. októbra (TASR) - Nemecký spolkový parlament zasadol v utorok prvýkrát v novom zložení, ktoré určili výsledky volieb z 24. septembra. Spolkový snem po novom tvorí 709 zákonodarcov, čo je historicky najvyšší počet, predstavujúci najväčší demokratický parlament súčasného sveta.Jedným z hlavných bodov programu ustanovujúcej schôdze bola voľba nového parlamentného predsedu, ktorým sa stal v súlade s očakávaniami doterajší minister financií Wolfgang Schäuble, člen konzervatívnej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) pod vedením kancelárky Angely Merkelovej. Poslanci majú zvoliť aj šiestich podpredsedov zastupujúcich jednotlivé politické tábory.Počet politických blokov v Spolkovom sneme sa oproti predošlému volebnému obdobiu zvýšil zo štyroch na šesť, pričom do poslaneckých lavíc prvýkrát zasadlo aj 92 členov pravicovo-populistickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD).Očakáva sa, že pôsobenie AfD vyvolá v parlamente nezhody od samého začiatku, a to vzhľadom na kandidáta tejto strany na podpredsednícky post. Alberta Glasera totiž strany hlavného prúdu odmietajú vzhľadom na jeho vyjadrenia, podľa ktorých by sa sloboda vierovyznania v Nemecku nemala vzťahovať na vyznávačov islamu.AP v tejto súvislosti poukazuje aj na tohtoročnú zmenu v pravidlách vedenia ustanovujúcej schôdze, v ktorej zmysle je touto úlohou poverený najdlhšie slúžiaci poslanec, a nie najstarší, ako tomu bolo doteraz. V prípade zachovania tradície by utorňajšiu schôdzu viedol práve jeden z členov AfD. Tá hneď na úvod podala návrh, aby ustanovujúcej schôdzi nepredsedal Hermann Otto Solms zo Slobodnej demokratickej strany (FDP), čo však podľa DPA zvyšných päť politických blokov v priebehu niekoľkých minút zamietlo.Solms (76) následne vystúpil pred kolegami s prejavom, v ktorom upozornil na nové výzvy vyplývajúce z nedôvery bežných občanov k politickým lídrom.povedal.