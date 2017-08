Novú bondovku by mali nakrúcať v Dubrovníku, Francúzsku a Japonsku

Daniel Craig ako James Bond, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Záhreb 4. augusta (TASR) - Ďalší, v poradí 25. oficiálny filmový príbeh agenta 007 Jej Veličenstva Jamesa Bonda, sa zrejme bude nakrúcať v chorvátskom Dubrovníku.Snímka s pracovným názvom Shatterhand a s Danielom Craigom v hlavnej úlohe by sa do kín mala dostať v novembri 2019.Podľa informácií chorvátskeho denníka Večernji list by sa nakrúcanie filmu na pobreží Dalmácie malo začať na koncom tohto roka, prebiehať bude aj vo Francúzsku a Japonsku.Autori scenára Neal Purvis a Robert Wade sa inšpirovali románom Raymonda Bensona Never Dream Of Dying (2001).James Bond sa v tejto snímke dostane do konfrontácie so zločineckou organizáciou Únia, ktorá je z Bensonových príbehov známa ako jedna z najnebezpečnejších svojho druhu - venuje sa širokej palete trestnej činnosti od krádeží automobilov cez pouličné vyrovnávania účtov až po priemyselnú špionáž a terorizmus.Daniel Craig (49) stvárni v tomto filme Jamesa Bonda po piaty raz.