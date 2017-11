Novú islandskú vládu by mala zostaviť líderka Ľavicových zelených

Katrín Jakobsdóttir Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Reykjavík 2. novembra (TASR) - Islandský prezident Gudni Th. Jóhannesson poveril vo štvrtok vytvorením novej vlády ostrovnej severskej krajiny líderku strany Ľavicových zelených, exministerku školstva Katrín Jakobsdóttir. Hlava štátu informovala o tom osobne po stretnutí s predsedníčkou politického subjektu, ktorý v sobotňajších predčasných parlamentných voľbách obsadil druhé miesto so ziskom 17 percent hlasov.Jakobsdóttir sa však podarilo na rozdiel od víťaznej konzervatívnej Strany nezávislosti bývalého islandského premiéra Bjarniho Benediktssona získať potenciálnych koaličných partnerov z radov sociálnych demokratov, Pirátskej strany, ako aj Progresívnej strany.Rokovania o vytvorení novej islandskej koalície by sa mali začať v piatok a mali by trvať iba niekoľko dní.Islanďania pristúpili k volebným urnám po tom, čo sexuálny škandál, v ktorom figuroval i expremiér Bjarni Benediktsson, spôsobil v septembri pád trojčlennej koalície sformovanej pred viac ako ôsmimi mesiacmi. Tá mala v islandskom parlamente najtesnejšiu možnú väčšinu - 32 zo 63 kresiel.Predčasné voľby sa konali na Islande aj vlani v októbri po tom, čo dovtedajší premiér Sigmundur Davíd Gunnlaugsson rezignoval v dôsledku zverejnenia tzv. panamských dokumentov.