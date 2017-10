Novú michalovskú nemocnicu skolaudovali, v prevádzke bude v decembri

Na snímke urgentný príjem novej nemocnice spoločnosti Svet zdravia a.s. v Michalovciach počas posledného kontrolného dňa pred jej otvorením 23. októbra 2017. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Michalovce 24. októbra (TASR) - Nová michalovská nemocnica už disponuje právoplatným kolaudačným rozhodnutím. Momentálne sa pripravuje na uvedenie do prevádzky.Ako v utorok informoval hovorca spoločnosti Svet zdravia Tomáš Kráľ, sťahovanie jednotlivých oddelení sa začne 5. decembra. Nemocnica novej generácie by mala byť plne funkčná ešte pred tohtoročnými vianočnými sviatkami, prvé pôrody a operácie by sa v nej mali uskutočniť ešte v tomto roku. Pacientov tam teda privítajú skôr, ako plánovali.Aktuálne na objekte dokončujú drobné stavebné práce a sadové úpravy v areáli, prebieha tiež testovanie jednotlivých technických systémov budovy. Súčasťou finálnych prác je navážanie a inštalácia medicínskej techniky, vnútorného mobiliára a technického vybavenia izieb. Okrem iného sa dokončuje interiérový dizajn, inštalujú sa aj prvky navigačného systému. V rámci dokončovacích prác prebieha aj rekonštrukcia administratívnej budovy a kuchyne.uviedol hovorca.Nemocnicu čakajú zmeny, rozšíria napr. spektrum jej akútnych výkonov.vysvetlil riaditeľ michalovskej nemocnice Vladimír Dvorový.Plánovaná investícia do spoločného projektu Sveta zdravia, Košického samosprávneho kraja a Michaloviec predstavuje sumu približne 34 miliónov eur. Súčasťou zariadenia bude okrem iného centrálny urgentný príjem, komplexná rádiodiagnostika s CT a MR, ale aj oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti či jednodňovej chirurgie. Celkový počet lôžok nemocnice vrátane infektologického a onkologického pavilónu bude 443. K dispozícii bude tiež osem operačných sál, štyri pôrodné izby a moderná zákroková sála.