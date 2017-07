Novú výšku poistného od 1.7. oznámi Sociálna poisťovňa listom

Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 10. júla (TASR) - K 1. júlu sa prehodnocuje vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výška poistného, ktorú treba v nasledujúcich mesiacoch platiť. Výšku poistného sa živnostníci dozvedia z oznámenia Sociálnej poisťovne do 21. júla 2017 a zaplatia ho prvýkrát do 8. augusta 2017, a to za júl.Poisťovňa upozorňuje samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré mali odložené daňové priznanie, že listy zo Sociálnej poisťovne dostanú až v októbri. Ak im vznikne povinnosť platiť poistné, zaplatia ho prvýkrát do 8. novembra 2017.Povinné poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby vzniká od 1. júla 2017 tým fyzickým osobám, ktoré na základe daňového priznania podaného v riadnom termíne za kalendárny rok 2016 dosiahli vyšší príjem z podnikania ako 5298 eur a k 1. júlu 2017 činnosť vykonávajú. Sumu, podľa ktorej sa posudzuje vznik povinného poistenia SZČO, tvoria dosiahnuté príjmy z podnikania, alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou za rok 2016 bez odpočítania výdavkov. Ide o všetky príjmy, ktoré sú zdaňované podľa § 6, ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.