Nový album Martina Haricha vznikal v kaplnkách i v tatranskej prírode

Na snímke spevák Martin Harich. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) - Martin Harich, jeden z najosobitejších slovenských popových spevákov a skladateľov novej generácie vydáva štvrtý štúdiový album s názvom Mapy. Vyšiel už v elektronickej podobe, ako klasický CD nosič príde do predaja 15. septembra. Počas jesene sa album objaví aj v podobe starých formátov, vinylu a magnetofónovej kazety.Okrem rovnomennej titulnej piesne charakterizuje celý album práve symbol mapy ako takej, pretože množstvo jednotlivých stôp nahrával Martin na najrôznejších miestach Európy. Sú medzi nimi napríklad príroda Vysokých Tatier, niekoľko kaplniek, telocvičňa či karavan s výhľadom na more.hovorí o svojom albume Martin.Výslednú podobu platne a aranžmány skladieb zveril Martin Harich hudobníkovi a producentovi Lukášovi Chromkovi. Do viacerých piesní prispeli svojimi vokálmi speváčky Tina a Sima Martausová, producent Jan Zborovjan či spevák Thom Artway. V jednej z piesní si dokonca zaspieval Martinov mladší bratranec Janko, ktorý má o hudbu veľký záujem.Album dostane aj podobu vinylovej platne a na dnešné pomery netradične aj magnetofónovej kazety. „dodáva Martin.Album Mapy obsahuje celkom 15 piesní, čo je na dnešnú dobu pomerne vysoké číslo. „Obal albumu tvorí autorský obraz Abbie Puskailer, britskej ilustrátorky žijúcej v Bratislave. Pôvodným zámerom bolo, aby ku každej piesni vznikol samostatný obraz. Túto myšlienku sa nakoniec nepodarilo z časových dôvodov zrealizovať. Súčasťou albumu je sedem obrazov, ktoré charakterizujú piesne Marilyn Monroe, Do neba, Kvapka, Staré gramofóny, Mapy, V neznáme a Páv.hovorí Abbie.Po vydaní albumu sa Martin vydá so svojou kapelou na prvé slovenské klubové turné s názvom Provendios Tour. Uskutoční sa počas októbra a v prvej polovici novembra a bude pozostávať z desiatich zastávok. Začína 5. októbra v Trnave, ďalšími zastávkami budú Banská Bystrica (6. 10.), Nové Mesto nad Váhom (12. 10.), Nitra (13. 10.), Bratislava (14. 10.), Poprad (26. 10.), Liptovský Hrádok (27. 10.), Žilina (28. 10.), Prešov (09. 11.) a Košice (10. 11.).Informáciu pre TASR poskytol zástupca agentúry MediaBase Filip Vítek.