Nový album Seana Pricea vyjde presne dva roky po jeho smrti

BRATISLAVA 18. júna (WebNoviny.sk) - Predstavitelia amerického vydavateľstva Duck Down Music oznámili, že pripravovaný album zosnulého rappera Seana Pricea vyjde 8. augusta, čiže v deň druhého výročia jeho úmrtia.Nahrávka dostala názov Imperius Rex, jej tracklist ani mená prípadných hostí nie sú ešte známe. Na albume by sa však mali nachádzať už skôr zverejnené skladby Rap Professor a Definition Of God. Prvú menovanú produkoval DJ Skizz, druhú zas Stu Bangas.Sean Price sa narodil 17. marca 1972 v newyorskom Brooklyne a v začiatkoch kariéry používal pseudonym Ruck. Na hudobnej scéne sa pohyboval od roku 1993, pričom začínal ako člen dua Heltah Skeltah, v ktorom spolu s ním pôsobil Rock. Spoločne vydali tri štúdiovky - Nocturnal (1996), Magnum Force (1998) a D.I.R.T. (Da Incredible Rap Team) (2008).Obaja rapperi boli tiež členmi kolektívu Boot Camp Clik, ktorý má na konte albumy For The People (1997), The Chosen Few (2002), The Last Stand (2006) a Casualties Of War (2007).Ako sólový interpret vydal Sean Price štúdiovky Monkey Barz (2005), Jesus Price Supastar (2007), Mic Tyson (2012) a mixtapey Sean Jr. (2004), Master P (2007), Kimbo Price (2009) a Songs In The Key Of Price (2015).V roku 2011 si rozšíril diskografiu o nahrávku Random Axe rovnomennej formácie, ktorej členmi boli tiež Black Milk a Guilty Simpson, a o tri roky neskôr zas o EP nahrávku Land Of The Crooks, ktorú produkoval M-Phazes. Sean Price skonal vo veku 43 rokov.Informácie pochádzajú z webstránky 2dopeboyz.com a archívu agentúry SITA.