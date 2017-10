Nový americký veľvyslanec odovzdal poverovacie listiny Putinovi

Jon Huntsman. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 3. októbra (TASR) - Nový americký veľvyslanec v Rusku Jon Huntsman odovzdal dnes svoje poverovacie listiny ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Informovala o tom agentúra AP.Slávnostný akt odovzdania poverovacích listín prebehol v Kremli, hoci Huntsman pricestoval do Moskvy už v nedeľu. Dva dni predtým sa vrátil do vlasti jeho predchodca John Tefft, ktorý v Moskve pôsobil tri roky.Veľvyslanec Huntsman sa ujíma vedenia kľúčovej americkej diplomatickej misie v čase, keď v USA prebieha vyšetrovanie údajného zasahovania Moskvy do vlaňajších prezidentských volieb.Huntsman slúžil v rokoch 2005-2009 ako guvernér Utahu. V roku 1992 sa stal vôbec najmladším americkým veľvyslancom, keď ho vymenovali za ambasádora USA v Singapure. Mal vtedy 32 rokov. Bývalý americký prezident Barack Obama ho v roku 2009 vymenoval za veľvyslanca Spojených štátov v Číne, kde zotrval do roku 2011.Huntsmanovu nomináciu schválil minulý týždeň americký Senát.Vzťahy medzi USA a Ruskom sa v posledných rokoch prudko zhoršili. Napätie v poslednej dobe ešte vyhrotila séria vzájomných vyhostení diplomatov a zrušení diplomatických misií.