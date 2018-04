Nový CT prístroj vo fakultnej nemocnici v Žiline skvalitní diagnostiku

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Žilina 11. apríla (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) v Žiline sa pripravuje na výmenu starého CT prístroja za nový, ktorý prinesie modernejšiu a kvalitnejšiu diagnostiku. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková.uviedol generálny riaditeľ FNsP v Žiline Igor Stalmašek.Doplnil, že výmena dočasne obmedzí vyšetrenia od 1. do 23. mája.dodal Stalmašek.FNsP Žilina doteraz využíva sedemročný prístroj, ktorý v máji presťahuje do priestorov urgentného príjmu, čím skvalitní a zrýchli poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti.Podľa primárky oddelenia rádiológie Jarmily Hrtánkovej sa moderná diagnostika posúva vpred veľmi rýchlo, preto chcú tomuto trendu prispôsobiť aj prístrojové vybavenie.podotkla Hrtánková.Pôvodný tomograf spustili v Žiline do prevádzky koncom septembra 2011 a do 10. apríla 2018 na ňom zrealizovali už 57.443 vyšetrení.doplnila primárka rádiológie.Nové CT bude mať 64 detektorov s vysokou rozlišovacou schopnosťou, čo umožní lekárom získať kvalitnejšie rekonštrukcie obrazov pri predoperačnej príprave.priblížila Hrtánková. Novinkou je rozšírené softvérové vybavenie, umožňujúce virtuálnu kolonoskopiu, angiografické vyšetrenia ciev na končatinách, mozgu alebo v bruchu či špeciálny onkologický softvér na vyšetrovanie rakoviny.