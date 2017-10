Nový dokument Z. Piussi súťaží na medzinárodnom festivale Jihlave

Na snímke režisérka Zuzana Piussi. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. októbra (TASR) - Dokument Zuzany Piussi a Víta Janečka Sedliacky rozum, filmbude súťažiť na Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov Jihlava. Na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave o tom informovali tvorcovia filmu.myslí si Piussi. Ako povedal Janeček, vzhľadom na pravdepodobný výsledok volieb je to pre jihlavský festival reálne riziko.dodal.Podľa Piussi ich k rozhodnutiu natočiť film viedla situácia v českom poľnohospodárstve.skonštatovala a dodala, že film je pre ňupovedala Piusii. "Vy robíte film a objavíte niečo, o čom si myslíte, že je pravda. Tak to chcete jednoducho dať a ľuďom otvoriť oči,” dodala.Podľa informácií PR manažérky filmu Zuzany Golianovej Sedliacky rozum (v origináli Selský rozum) zaradil do programu aj Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet na Slovensku ako zvláštne uvedenie filmu v piatok 13. októbra v bratislavskom Kine Mladosť.Ako uviedla Golianová, film rozpráva o témach, ktorými žijú poľnohospodári a podnikatelia na českom vidieku, hľadá odpovede na otázky, ako a prečo fungujú dotácie, prečo sa pestujú niektoré plodiny viac a iné menej, prečo v posledných rokoch ubudlo chovných zvierat a aké to má následky na produkciu potravín.Vo výsledku viedol autorov k tomu, aby sa zamerali na rolu Andreja Babiša, štýl a následky jeho podnikania a následne aj politických aktivít, ktoré sa stávajú jedným z najurčujúcejších faktorov v českom podnikateľskom prostredí a vlastne celom štáte. Jedným z protagonistov filmu je moravský sedliak Bohumír Rada, ktorýBabiša do poľnohospodárskeho podnikania, aby sa následne ich cesty zásadne rozišli.