Nový dovolenkový trend v Čechách? Rekreačná plavba na svojich lodiach

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Praha 22. januára (TASR) - Česi minuli vlani za lode a doplnky k nim okolo 2 miliárd Kč (74,02 milióna eur). Počet "vodičákov" na malé motorové plavidlá a vodné skútre vzrástol o tri štvrtiny. Štát obyvateľom v tejto záľube vychádza v ústrety a do infraštruktúry pozdĺž riek investuje tento rok ďalšie stámilióny korún.Rast počtu lodí aj ľudí s preukazom spôsobilosti potvrdzuje Analýza plavebnej sezóny, ktorú zverejnila česká Štátna plavebná správa (SPS). Podľa analýzy jedným z dôvodov rastúceho záujmu o rekreačnú plavbu sú priaznivé ekonomické podmienky, ďalším väčší záujem o dovolenku v Česku. Záujem podporilo aj zmiernenie zákona, vďaka čomu je možné lode so spaľovacím motorom využívať na väčšom počte vodných plôch.Ako uviedol Jiří Belinger, riaditeľ sekcie vodných ciest Asociácie lodného priemyslu, výrazný rast zaznamenali najmä priehrady na Vltave, medzi ktorými dominuje Lipno.Za celý minulý rok vydala SPS celkovo 3360 nových preukazov spôsobilosti na vedenie malého a rekreačného plavidla, čo predstavuje medziročný rast takmer o tri štvrtiny. S tým súvisí aj rast počtu novoevidovaných lodí v registri malých plavidiel: vlani ich SPS zapísala do registra 793, z toho 172 vodných skútrov. V roku 2015 pribudlo v registri len 562 malých plavidiel.povedal Belinger. Na niektorých úsekoch českých riek však už lodí začalo byť príliš mnoho. Napríklad, na Orlíku došlo k tragédii, keď vodný skúter, ktorého vodič porušil všetky pravidlá, zabil dievča na pramici. Na niektorých úsekoch preto SPS musela prevádzku čiastočne obmedziť.K rozvoju rekreačnej plavby dochádza aj vďaka mohutným investíciám štátu. České Riaditeľstvo vodných ciest (ŘVC) plánuje aj tento rok investovať do zlepšenia zázemia pre lode ďalšie stámilióny korún. Napríklad, koncom apríla dokončí novú plavebnú komoru Hněvkovice za takmer 500 miliónov Kč.povedal zástupca riaditeľa ŘVC Jan Bukovský.Okrem toho servisná loď v Prahe bude umožňovať tankovanie aj rekreačným plavidlám, v Českých Budějoviciach – Českom Vrbnom sa dokončí tankovacia stanica a v Prahe bude možné krátkodobé zastavenie rekreačných lodí v centre mesta pri nábreží Edvarda Beneša na ľavom brehu Vltavy. Na Baťovom kanáli bude novinkou žeriav na vyťahovanie lodí na súš a tankovacia stanica v prístave Petrov.ŘVC chce navyše investovať ďalšie peniaze do Baťovho kanála na Morave, ktorý sa stal modelovým príkladom úspešného rozvoja vodnej turistiky. Dokončuje preto výkupy pozemkov na stavbu plavebnej komory v Rohatci, ktorou by sa mohla predĺžiť vodná cesta až do Hodonína.dodáva Bukovský.