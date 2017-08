Nový film slovenskej režisérky bude súťažiť na festivale v Toronte

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. augusta (TASR) - Vďaka krátkometrážnemu filmu mladej režisérky Martiny Buchelovej si môže slovenská kinematografia pripísať na svoje konto ďalší medzinárodný úspech. Jej študentskú snímku Magic Moments zaradil do svojej súťažnej sekcie Medzinárodný filmový festival Toronto, ktorý sa začne 7. septembra. V jeho súťaži krátkometrážnych filmov bude Slovensko zastúpené prvýkrát, spomedzi celovečerných filmov sa pred dvoma rokmi podarilo zažiariť snímke Eva Nová, ktorá získala Cenu filmovej kritiky FIPRESCI.Martina Buchelová rozpráva príbeh dvoch sestier, ktoré majú šťastie, lebo majú jedna druhú. Sleduje deň v živote dievčat, ktorých rodičia čelia problémom so zabezpečením domácnosti, preto sa sestry prakticky vychovávajú samé. Na staršiu Dominiku začína situácia doliehať, no vďaka putu s malou sestrou Hanou si uvedomí, že to, na čom jej záleží najviac, už má.Pozrite si trailer k novému filmu Magic Moments:hovorí autorka, v súčasnosti študentka Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave, v ktorej produkcii film vznikol. "Sú isté veci v živote, ktoré sú podľa mňa naozaj dôležité a o tých by som chcela v mojich filmoch hovoriť. Tými sú pre mňa určite láska, nádej a sloboda. A tiež hravosť, aby bola sranda!"Častou témou Buchelovej filmov je nádej. Zameriava sa na portréty ľudí, ktorí sa v boji s každodennými problémami pokúšajú zachovať si ľudskosť. Jej predchádzajúce diela zarezonovali na viacerých medzinárodných festivaloch, v roku 2015 ju dokonca MFF Karlovy Vary zaradil vo svojom programe Future Frames medzi desiatku mladých filmových tvorcov, ktorých sa oplatí sledovať.Torontský festival patrí medzi najväčšie filmové podujatia sveta a každoročne ho navštívi takmer pol milióna divákov. Film Magic Moments bude v sekcii Short Cuts súťažiť ako jeden z 35 krátkometrážnych titulov z celého sveta, víťaza spomedzi nich vyberie trojčlenná porota. V poradí 42. ročník festivalu sa uskutoční od 7. do 17. septembra.TASR informoval PR manažér filmu Peter Gašparík.