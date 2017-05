Nový francúzsky prezident sa ujme moci do týždňa od zvolenia

Na archívnej foto francúzsky vojak stojí vedľa francúzskej zástavy, ktorá veje na pol žrde na streche Elyzejského paláca. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 7. mája (TASR) – S aktuálnymi francúzskymi prezidentskými voľbami súvisí aj niekoľko menej známych faktov. Už do týždňa od volieb sa ich víťaz chopí moci a získa rozsiahle právomoci, ale aj zodpovednosť.Ani jeden z kandidátov nebude voliť v Paríži. Emmanuel Macron odovzdá svoj hlas v mestečku Touquet na západe krajiny. Marine Le Penová bude voliť v Henin-Beaumont v blízkosti hraníc s Belgickom.Ktokoľvek sa stane prezidentom, bude mať svoje prvenstvo. Vo Francúzsku ešte nikdy hlavou štátu nebola žena. Ak zvíťazí 39-ročný Emmanuel Macron, bude najmladším prezidentom v histórii. Nateraz je rekordérom Valéry Giscard d'Estaing, ktorý mal pri nástupe do funkcie 48 rokov.Francúzi si tentoraz zvolia celkovo 25. prezidenta v poradí. Celkovo to bude len ôsma priamo volená hlava štátu vo francúzskej histórii, keďže do 60. rokov bol prezident volený nepriamo.Ústavná rada oficiálne potvrdí výsledok volieb 10. mája. Meno nového francúzskeho prezidenta bude verejne vyhlásené deň nato.V nedeľu 14. mája sa skončí mandát úradujúcej hlavy štátu Francoisa Hollanda. Zároveň je to najneskorší možný dátum na odovzdanie moci novozvolenému prezidentovi. Počas slávnostného ceremoniálu v Elyzejskom paláci dá svojmu nástupcovi odpaľovacie kódy k jadrovým zbraniam.Keď sa novozvolený prezident ujme moci, vymenuje nového premiéra, ktorého poverí zostavením vlády. Jej zloženie sa zrejme zmení po júnových parlamentných voľbách.