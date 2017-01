Nový gambijský prezident Barrow prisľúbil zavedenie reforiem

Gambijčania oslavujú víťazstvo opozičného kandidáta Adama Barrowa v prezidentských voľbách v uliciach Serrekundy 2. decembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Banjul 30. januára (TASR) - Nový gambijský prezident Adama Barrow prisľúbil zavedenie viacerých reforiem, a to najmä v oblasti tajných služieb, slobody prejavu a právneho poriadku.Barrow okrem iného hodlá premenovať Štátnu spravodajskú službu (NIA), ktorá má zlú povesť v súvislosti s porušovaním ľudských práv za vlády bývalého lídra Yahyu Jammeha. Barrow sa vrátil do vlasti minulý štvrtok zo zahraničného exilu.Podľa novej hlavy štátu, ktorú dnes citovala stanica al-Džazíra, je NIA inštitúciou, ktorá musí ďalej existovať, avšak pod iným názvom. Barrow tiež prisľúbil, že z oficiálneho názvu Gambie odstráni slovoBarrow vyhlásil, že západoafrická Gambia, ktorej obyvateľstvo tvorí z 90 percent moslimské obyvateľstvo a zvyšok kresťania a vyznávači animizmu, je republikou, a nie, ako to v roku 2015 zaviedol Jammeh.Bývalý prezident, ktorý stál na čele tohto rozlohou neveľkého štátu 22 rokov, spôsobil závažnú spoločensko-politickú krízu, keď po svojej prehre v decembrových prezidentských voľbách odmietol odovzdať moc a odstúpiť z funkcie.Barrow sa oficiálne ujal prezidentského úradu 19. januára počas exilového pobytu v Senegale. Noví členovia jeho vládneho kabinetu budú musieť pred prevzatím mandátu preukázať výšku svojho majetku.Jammeh uznal porážku až po niekoľkotýždňovom nátlaku zo strany okolitých štátov a následne utiekol do Rovníkovej Guiney. V posledných týždňoch svojho vládnutia údajne spreneveril v prepočte 11 miliónov eur zo štátnych zdrojov.