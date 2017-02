Nový gambijský prezident prisľúbil reformy, pracovné miesta a slobodu

Prezidenta Gambie Adama Barrow vítajú davy ľudí po príchode na letisko v Banjul, štvrtok, 26. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Banjul 19. februára (TASR) - Nový gambijský prezident Adama Barrow prisľúbil v sobotu pri príležitosti svojej slávnostnej inaugurácie, že obyvateľom krajiny zabezpečí väčšiu slobodu a lepšie hospodárstvo a školstvo.vyhlásil Barrow na zaplnenom štadióne blízko hlavného mesta Banjul. Na ceremoniáli sa zúčastnilo mnoho vysokých predstaviteľov iných štátov vrátane prezidentov niekoľkých afrických krajín.Barrow sa oficiálne ujal prezidentského úradu už 19. januára počas exilového pobytu v Senegale, kam sa musel uchýliť v dôsledku povolebnej krízy v krajine. Do vlasti sa mohol vrátiť až po tom, čo jeho predchodca Yahya Jammeh odišiel 21. januára do exilu do Rovníkovej Guiney. Urobil tak po týždňoch odmietania a nátlaku západoafrických lídrov, aby uznal porážku vo voľbách a uvoľnil post novozvolenému prezidentovi. Barrowa vítali pri návrate do vlasti státisíce Gambijčanov.Dátum inaugurácie mal podľa Barrowa symbolických rozmer, pretože práve 18. februára 1965 vyhlásila malá západoafrická krajina nezávislosť od Veľkej Británie a v rovnakom roku sa narodil aj samotný nový prezident.Pri ceremoniáli sa Barrow poďakoval okrem iných Alahovi, gambijskému ľudu, Africkej únii, OSN či lídrom ostatných krajín v regióne.uviedol nový prezident a zdôraznil výzvy, ktorým krajina bude v najbližšom období čeliť.vyhlásil Barrow. Nedávna politická kríza spôsobila zatvorenie mnohých podnikov, pričom desiatky tisíc ľudí museli odísť zo svojich domovov. Barrow prisľúbil lepšie pracovné príležitosti, potravinovú bezpečnosť a zvýšenie exportu, ako aj zlepšenie hygienických podmienok a prístupu k pitnej vode.