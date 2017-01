Nový gambijský prezident zložil sľub v Senegale

Na archívnej snímke je nový prezident Gambie Adam Barrow. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Dakar 19. januára (TASR) - Nový prezident Gambie Adama Barrow dnes zložil prísahu v susednom Senegale, keďže doterajší dlhoročný líder krajiny Yahya Jammeh sa po prehratých decembrových voľbách odmieta vzdať moci.povedal Barrow po tom, ako ho prezident Advokátskej komory Gambie Sheriff Tambedou inauguroval do funkcie prezidenta na gambijskom veľvyslanectve v senegalskom Dakare.Barrowa dnes uviedli do funkcie počas narýchlo pripravenej ceremónie za prítomnosti asi 40 ľudí, vrátane senegalského premiéra a predsedu gambijskej volebnej komisie.Na udalosti sa zúčastnili aj predstavitelia Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS), ktorí sú odhodlaní v Gambii vojensky intervenovať, aby donútili Jammeha vzdať sa moci.Jammeh, ktorý v Gambii vládne ako prezident viac než dve desaťročia, v utorok vyhlásil v krajine trojmesačný výnimočný stav a uviedol armádu do stavu najvyššej pohotovosti. Experti sa však podľa agentúry DPA domnievajú, že Jammehove sily sú obmedzené a vojensky sa zrejme dlho neudrží. Armáda Gambie s 1,9 milióna obyvateľov má totiž len asi tisíc vojakov a má tak v prípade konfliktu len malú šancu odolať dobre vycvičeným jednotkám ECOWAS.