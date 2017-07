Nový infostánok na Hviezdoslavovom námestí dá turistom informácie

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. júla (TASR) – Domáci a zahraniční turisti sa opäť o čosi ľahšie a rýchlejšie dostanú k dôležitým a zaujímavým informáciám o Bratislave, a to v novom informačnom stánku na Hviezdoslavovom námestí v Starom Meste. Ten ako doplnok turistickej infraštruktúry a rozšírenie ponuky otvorila mestská organizácia cestovného ruchu Bratislava Tourist Board (BTB) v spolupráci s mestskou časťou. Otvorený je denne od 10.00 do 18.30 h. Pre TASR to uviedol hovorca BTB Maroš Plitko.Návštevníkom ponúka stánok potrebné i zaujímavé informácie o hlavnom meste v deviatich jazykoch. Okrem tradičného slovenského, anglického a nemeckého jazyka, v ktorom dokáže pracovník stánku komunikovať s turistami, sú v ponuke letáky, mapy a brožúry aj vo francúzskom, maďarskom, ruskom, talianskom, španielskom a čínskom jazyku." doplnil Plitko.V rámci Smart & Green riešení však má nový informačný stánok k dispozícii aj tablet s pripojením na internet.priblížil hovorca BTB.Samotná aplikácia je dostupná aj na webovej stránke visitbratislava.com, ktorá ponúka zároveň online kúpu turistickej karty Bratislava Card. Tá má nový koncept, ktorý rozšíril jej ponuku do celého Bratislavského kraja. Turisti tak majú túto sezónu k dispozícii viac ako 120 zliav, bezplatné prehliadky hlavného mesta, vstupy do múzeí a galérií či cestovanie integrovanou dopravou v celom Bratislavskom kraji. Karta je k dispozícii v troch variantoch, a to jedno-, dvoj- a trojdňová.Bratislavu navštívilo v roku 2016 viac ako 1,2 milióna turistov. Ide o nárast vyše 15 percent oproti predchádzajúcemu roku, keď bola prvýkrát prelomená miliónová hranica návštevníkov. Za prvý kvartál roka 2017 eviduje mesto nárast o ďalších päť percent. Neustále rastúci počet návštevníkov vyústil aj do otvorenia nového informačného stánku na Hviezdoslavovom námestí ako ôsmeho centra v poradí. Informácie okrem neho ponúka hlavné turistické informačné centrum na Klobučníckej ulici či na vstupných bodoch do mesta, ako letisko, vlaková a autobusová stanica či osobný prístav.