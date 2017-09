Nový investor chce v Tisovci zachovať výrobu i zamestnanosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tisovec 28. septembra (TASR) – Výroba rýpadiel - Univerzálny dokončovací stroj (UDS) i pracovné miesta pre vyše sto ľudí v bývalom podniku Cestné a stavebné mechanizmy (CSM), a. s., Tisovec v okrese Rimavská Sobota, ktorý sa dostal do insolvencie, by mali zostať zachované. Stane sa tak vďaka vstupu nového investora, ktorý vytvoril nástupnícku spoločnosť CSM Industry, s.r.o.uviedol generálny riaditeľ CSM Industry Pavol Šimkovič. Do nového zamestnania tak podľa jeho slov prejde viac ako sto pracovníkov.Výrobný program fabriky zostáva takisto nezmenený.dodal s tým, že majú informácie o záujme o UDS zo Slovenska i z viacerých iných štátov.Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera (Smer-SD), ktorý dnes výrobný závod CSM navštívil, je dôležité nielen vytvárať podmienky pre lepšiu mobilitu v rámci dochádzania za prácou, ale urobiť i všetko pre to, aby sa práca dala nájsť aj priamo v tomto okrese.konštatoval.Podľa slov primátora Tisovca Petra Mináča pôsobilo vo firme CSM v roku 2008 okolo 550 zamestnancov a pre mesto je určitým útlmom rozvoja, keď zamestnanci aj so svojimi rodinami odchádzajú.zdôraznil.Cestné a stavebné mechanizmy sa v závode v Tisovci vyrábajú už 50 rokov, od roku 1967. Predchádzajúca spoločnosť CSM, a. s., sa podľa predstaviteľov nástupníckej firmy dostala do insolvencie okrem iného z dôvodu ruského embarga, keďže veľká časť jej produkcie smerovala do Ruskej federácie.