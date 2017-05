Nový juhokórejský prezident sa stretne s Donaldom Trumpom

Juhokórejský prezident Mun Če-in, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 16. mája (TASR) - Nový prezident Južnej Kórey navštívi koncom júna Biely dom, kde sa stretne s prezidentom USA Donaldom Trumpom. Schôdzka sa uskutoční v čase stupňujúceho sa napätia okolo raketového a jadrového programu KĽDR. Informoval o tom hovorca juhokórejskej hlavy štátu.Presný termín summitu oboch prezidentov zatiaľ nestanovili. Oznámenie prichádza niekoľko dní po tom, ako KĽDR úspešne otestovala novú balistickú raketu, ktorá by podľa analytikov mohla po zdokonalení potenciálne zasiahnuť aj americkú Aljašku.Liberálny juhokórejský prezident Mun Če-in uprednostňuje miernejší prístup k svojmu severnému susedovi než jeho konzervatívnejší predchodcovia. Naznačil dokonca aj možnosť návštevy Pchjongjangu, ak bude na to vhodný čas, uviedla agentúra AP.Washington je najbližším spojencom a vojenským ochrancom Južnej Kórey.Napätie na Kórejskom polostrove eskaluje v dôsledku rozvíjania raketového a jadrového programu Severnej Kórey, s čím súvisia aj dosiaľ najväčšie spoločné manévre USA a Južnej Kórey, či vyslanie údernej skupiny amerických vojenských plavidiel do tejto oblasti.