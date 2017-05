Nový juhokórejský prezident sa ujal úradu, je ochotný navštíviť KĽDR

Juhokórejský prezident Mun Če-in, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 10. mája (TASR) - Novozvolený juhokórejský prezident Mun Če-in pri svojej dnešnej inaugurácii v Soule vyhlásil, že je za určitých podmienok pripravený navštíviť Severnú Kóreu, aby rokoval o jej úsilí získať rakety s jadrovými hlavicami.Liberál Mun sa ujal funkcie už dnes, iba deň po prezidentských voľbách.Jeho mäkšie postoje k Severnej Kórei by však mohli viesť k nesúladu s Washingtonom, ktorý sa pod novým prezidentom Donaldom Trumpom snaží formulovať svoju politiku voči režimu v Pchongjangu, pripomenula agentúra AP.Mun vo svojom inauguračnom prejave okrem iného tiež vyhlásil, že bude "úprimne rokovať" so Spojenými štátmi, ktoré sú hlavným vojenským spojencom Soulu, a Čínou, ktorá je zasa jeho hlavným obchodným partnerom, o spornom rozmiestnení amerického protiraketového systému na juhu Kórejskej republiky.Peking sa obáva, že prostredníctvom radarov, ktoré sú súčasťou protiraketového systému, by Washington mohol monitorovať aj čínske vojenské aktivity.