Nový katalánsky premiér Quim Torra sa ujal úradu

Quim Torra, archvían snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona/Madrid 17. mája (TASR) - Novozvolený predseda katalánskej regionálnej vlády Quim Torra (55) zložil vo štvrtok v priestoroch tamojšieho kabinetu predpísaný sľub a ujal sa úradu. Na slávnostnom akte, ktorý trval iba niekoľko minút, sa nezúčastnil žiadny predstaviteľ centrálnej španielskej vlády z Madridu, informujú svetové tlačové agentúry.Katalánsky parlament zvolil v pondelok Quima Torru do čela tamojšej regionálnej vlády. Jeho kandidatúru v 135-člennom parlamente podporilo 66 poslancov strany Spoločne pre Katalánsko (JxCat) a Republikánskej ľavice Katalánska (ERC). Proti sa vyslovilo 65 poslancov - odporcov nezávislosti Katalánska. Hlasovania sa zdržali štyria poslanci ľavicovej a euroskeptickej strany Kandidátka ľudovej jednoty (CUP).Právnik a vydavateľ Torra je považovaný za blízkeho spojenca expremiéra Carlesa Puigdemonta, ktorý bojuje proti svojmu vydaniu z Nemecka na trestné stíhanie do Španielska.V prvom sobotňajšom kole volieb Torra nezískal potrebnú absolútnu väčšinu hlasov, v druhom kole mu na zvolenie stačila už aj jednoduchá tesná väčšina.vyhlásil.dodal.Torra súčasne vyzval prívržencov i odporcov nezávislosti Katalánska od Španielska, aby pristúpili k sebareflexii - kým prví by podľa neho mali uznať, že sa dopustili chýb, druhí by mali akceptovať, že väznenie, exil, stíhanie občanov za ich názory a realizáciu ich občianskych a politických práv sú neprijateľné. Poznamenal, že chce vytvoriť "exilovú štátnu radu" na čele s "legitímnym prezidentom" Katalánska Carlesom Puigdemontom. Zároveň avizoval zriadenie ústavodarného zhromaždenia, ktoré by pripravilo ústavu pre katalánsku republiku.Španielska vláda sa po zvolení presvedčeného separatistu do čela regionálnej vlády v Katalánsku obáva, že spory so stúpencami nezávislosti tejto časti krajiny budú pokračovať.Premiér Mariano Rajoy už avizoval, že ak by sa Torrova vláda nedržala platných zákonov krajiny, opäť využije článok č. 155 španielskej ústavy, na základe ktorého bolo Katalánsko od jesene minulého roka až do nástupu nového predsedu tamojšej regionálnej vlády do úradu pod správou Madridu.