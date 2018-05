Nový katalánsky premiér sa chce stretnúť s predsedom španielskej vlády

Quim Torra, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona/Berlín 15. mája (TASR) - Novozvolený katalánsky premiér Quim Torra chce požiadať predsedu španielskej vlády Mariana Rajoya o stretnutie. Torra to uviedol v utorok na tlačovej konferencii v Berlíne, kam odcestoval, aby sa stretol so svojím predchodcom v úrade Carlesom Puigdemontom, ktorého vláda v Madride vlani na jeseň zosadila pre pokusy o vyhlásenie nezávislosti Katalánska.stretnutia, obrátil sa Torra na Rajoya s vysvetlením, že. Torra podľa televíznej stanice BFMTV dodal, že v tomto zmysle napíše Rajoyovi aj list.Torra by mal v krátkom čase vytvoriť svoju vládu, čo následne povedie k odvolaniu správy Madridu nad Katalánskom. Tú Madrid na Katalánsko uvalil po tom, ako proseparatistickí poslanci vlani 27. októbra vyhlásili nezávislosť regiónu od Španielska.Vláda v Madride medzičasom upozornila, že svoju správu nad Katalánskom môže kedykoľvek obnoviť v prípade, ak Torra poruší ústavu.Torra sa stal predsedom katalánskej vlády v pondelok, keď v 135-člennom parlamente jeho kandidatúru podporilo 66 poslancov strany Spoločne pre Katalánsko (JxCat) a Republikánskej ľavice Katalánska (ERC). Proti sa vyslovilo 65 poslancov - odporcov nezávislosti Katalánska. Hlasovania sa zdržali štyria poslanci ľavicovej a euroskeptickej strany Kandidátka ľudovej jednoty (CUP).Torra je považovaný za blízkeho spojenca expremiéra Carlesa Puigdemonta, ktorý bojuje proti svojmu vydaniu z Nemecka na trestné stíhanie do Španielska.