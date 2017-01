Nový minister obrany USA uznal dôležitosť NATO, alianciu chce posilniť

James Mattis Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 24. januára (TASR) – O výdavkoch na obranu a boji proti terorizmu telefonicky hovorili nový minister obrany USA James Mattis a generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Alianciu obaja označili za dôležitú a zrelú na posilnenie. Nový americký prezident Donald Trump pred nástupom do úradu označil NATO za zastaranú organizáciu.Stoltenbergova kancelária dnes uviedla, že obaja politici spolu telefonicky hovorili a zhodli sa naV telefonáte vyjadrili odhodlanie pracovať spoločne na posilňovaní NATO vrátane boja proti terorizmu a intenzívnejšieho boja proti terorizmu. Nový šéf Bieleho domu volil pri komentovaní Severoatlantickej aliancie iný slovník.Pred nástupom do úradu Trump označil NATO za zastaranú organizáciu, čo rozrušilo viacero európskych štátnikov. Väčšine členov NATO Trump vyčíta, že si neplnia záväzok plynúci z členstva - vynakladať na obranu dve percentá hrubého domáceho produktu.Nový minister obrany USA John Mattis sa prvýkrát stretne so svojimi rezortnými kolegami z členských štátov NATO 15.-16. februára v Bruseli.