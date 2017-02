Nový prezident Gambie Barrow zrušil štvordňový pracovný týždeň

Prezidenta Gambie Adama Barrow vítajú davy ľudí po príchode na letisko v Banjul, štvrtok, 26. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Banjul 3. februára (TASR) - Nový gambijský prezident Adama Barrow zrušil štvordňový pracovný týždeň, ktorý zaviedol jeho predchodca Yahya Jammeh. Barrow vo vyhlásení, z ktorého dnes citovala stanica BBC, spresnil, že zamestnanci verejného sektora budú odteraz musieť pracovať aj polovicu dňa v piatok.Podľa aktuálnych pravidiel je však pracovný týždeň v Gambii kratší o tri a pol hodiny. Oficiálna pracovná doba je totiž v pondelok až štvrtok od 08.00 do 16.00 h, zatiaľ čo v piatok od 08.00 do 12.30 h, čo činí celkovo 36,5 hodiny. Predtým sa pracovalo v pondelok až štvrtok od 08.00 do 18.00 h, teda 40 hodín týždenne.Jammeh pred niekoľkými rokmi vyhlásil, že prevažne moslimské obyvateľstvo Gambie by malo využívať piatky na modlitby, spoločenský život a ošetrovanie rastlín. Štvordňový týždeň sa stretával s kritikou, avšak za vlády Jammeha viedlo verejné vyjadrovanie nesúhlasu s oficiálnou politikou k prísnym trestom.Nové nariadenie prišlo menej než dva týždne po tom, ako Jammeh utiekol po prehraných voľbách do exilu v Rovníkovej Guinei, a týždeň po tom, ako sa Barrow vrátil zo Senegalu a ujal sa moci.Barrow tiež prisľúbil, že z oficiálneho názvu Gambie odstráni slovo "islamský". Tvrdí totiž, že západoafrická Gambia, ktorej obyvateľstvo tvorí z 90 percent moslimské obyvateľstvo a zvyšok kresťania a vyznávači animizmu, je republikou, a nie "islamskou republikou", ako to zaviedol Jammeh.