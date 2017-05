Nový prezident Južnej Kórey telefonoval s čínskym lídrom o KĽDR

Na snímke z 27. apríla 2017 príslušníci americkej armády pripravujú do prevádzky najnovší protiraketový obranný systém THAAD na golfovom ihrisku v meste Seongju v Kórejskej republike. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 11. mája (TASR) - Nový juhokórejský prezident Mun Če-in sa dnes 40 minút telefonicky rozprával s čínskym lídrom Si Ťin-pchingom a povedal, že Severná Kórea musí najprv prestať s provokáciami a až potom sa vyrieši spor vyvolaný umiestnením amerického protiraketového systému THAAD v Južnej Kórei. Píše o tom agentúra Reuters.Hovorca juhokórejského prezidentského sídla Modrý dom Jun Jung-čchan uviedol, že Si Ťin-pching vysvetľoval novému prezidentovi Mun Če-inovi, ktorý sa ujal úradu v stredu, postoj Číny k umiestneniu protiraketového systému THAAD na území Južnej Kórey.Si Ťin-Pching vyhlásil, že Čína je proti inštalácii systému THAAD, lebo ten ohrozuje bezpečnosť jeho vlastnej krajiny. Juhokórejský prezident na to zareagoval, že si uvedomuje obavy Číny z tohto systému, a vyjadril nádej, že obe krajiny budú viac chápať vzájomné postoje. Mun Če-in tiež povedal svojmu kolegovi, že plánuje poslať do Pekingu osobitnú delegáciu na rozhovory o Severnej Kórei a americkom protiraketovom štíte.Hovorca dodal, že obaja lídri sa zhodli na tom, že všetky strany musia spoločne pracovať na uvoľnení napätia zapríčineného severokórejskými programami vývoja jadrových a iných zbraní.Obaja prezidenti diskutovali aj o spôsoboch, ako zlepšiť vzťahy medzi Souloum a Pekingom, a zhodli sa, že denuklearizácia Kórejského polostrova je ichRozhovor sa uskutočnil, keď čínsky líder zatelefonoval juhokórejskému prezidentovi a zablahoželal mu k tohtotýždňovému zvoleniu do úradu. Išlo vôbec o prvý blahoprajný telefonát čínskeho prezidenta juhokórejskému po zvolení do funkcie.