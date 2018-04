Nový riaditeľ bojnickej nemocnice chce riešiť ekonomickú situáciu

Nemocnica s poliklinikou NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Bojnice 13. apríla (TASR) - Jednou z priorít, ktoré chce riešiť nový riaditeľ Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach Martin Hudec, je ekonomická situácia zdravotníckeho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Hudec, ktorý je poverený riadením nemocnice od 4. apríla, tam chce vykonať i audity.načrtol Hudec.Rokovanie s poisťovňami je podľa neho jednou z kľúčových úloh, ďalšou bude rokovanie s dodávateľmi.ozrejmil.Hudec chce v tejto súvislosti podľa svojich slov vykonať audit dodávky liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu, v pláne má i personálny audit. Zároveň vylúčil, že by sa v nemocnici mali zatvárať stratové oddelenia.vysvetlil.Nový riaditeľ je podľa svojich slov pripravený odísť z tohto postu, ak sa v priebehu polroka nepreukážu lepšie výsledky nemocnice.Bojnické zdravotnícke zariadenie patrí medzi najzadlženejšie všeobecné nemocnice na Slovensku. K 31. decembru 2017 boli jeho záväzky po lehote splatnosti vo výške 23.641.128,63 eura. Najviac dlhuje Sociálnej poisťovni. Za minulý rok nemocnica vykázala stratu vo výške 4,5 milióna eura, za prvé dva mesiace tohto roka je to okolo 890.000 eur. NsP Prievidza sa zapojila do procesu oddlžovania nemocníc, ktoré inicioval rezort zdravotníctva.Hudec je poslancom Mestského zastupiteľstva v Martine, kde je členom sociálno-zdravotníckej komisie. Od februára tohto roka tiež zastáva funkciu člena predstavenstva akciovej spoločnosti Ministerstva obrany SR HOREZZA, ktorá spravuje rekreačné zariadenia rezortu. Členom predstavenstva má byť podľa svojich slov len dočasne. V minulosti pôsobil v bankovom sektore.