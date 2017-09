Nový riaditeľ TASR V. Puchala predstavil poslancom budúcnosť agentúry

Vladimír Puchala, archívne foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 26. septembra (TASR) – Agentúra TASR chce lepšie preniknúť do slovenských regiónov. Taký je jeden z plánov nového generálneho riaditeľa verejnoprávnej inštitúcie Vladimíra Puchalu, ktoré dnes predstavil členom Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá. Poslanci prerokovali a zobrali na vedomie jeho správu o činnosti TASR za prvý polrok roku 2017.Poslancom nový šéf TASR prezentoval, že chce všetkým obciam a mestám na Slovensku bezodplatne sprístupniť agentúrny servis v rámci jednej rámcovej zmluvy. Krok má už aj predrokovaný so Združením miest a obcí Slovenska.vysvetlil.Súčasťou projektu je i vytvorenie internetového rozhrania, kde budú môcť obce a mestá vkladať oznamy o svojich udalostiach. Takáto databáza môže byť podľa Puchalu významná. Nový riaditeľ zároveň plánuje navýšiť počty regionálnych redaktorov, ktorých celoslovenská sieť je už teraz najväčšia spomedzi všetkých médií. Rovnako sa chce zasadiť za to, aby TASR prinášala svoj servis aj v niektorom jazyku národnostných menšín.Podľa predsedu výboru Dušana Jarjabka (Smer-SD) je dnes TASR akceptovateľný hráč.uviedol novému riaditeľovi.Puchala poslancom predstavil výsledky činnosti, ktoré agentúra dosiahla ešte pod vedením jej doterajšieho riaditeľa Jaroslava Rezníka. Ten bol zvolený za generálneho riaditeľa RTVS, následne Správna rada TASR vybrala jeho nástupcu. Uspel doterajší riaditeľ stratégie agentúry Puchala.Prvý polrok 2017 ukončila agentúra TASR s kladným hospodárskym výsledkom, zaznamenala zisk vo výške 13.262 eur. Z predaja vlastných produktov a služieb mala príjem 1.283.052 eur (bez DPH), čo predstavovalo medziročný nárast deväť percent. Za prvý polrok tohto roka vydala 141.613 multimediálnych správ, z ktorých najviac - 77.285, bolo textových. Minulý týždeň si TASR v srbskom Belehrade prevzala cenu Európskej aliancie tlačových agentúrOcenené bolo vytvorenie agregátora sociálnych sietí SomeCan.zhodnotil Puchala. Záujem o licencovanie tohto produktu podľa neho prejavili viaceré európske agentúry a môže sa tak dostať na európsky mediálny trh.Poslancov zaujímalo, ako sa nový generálny riaditeľ TASR stavia ku spolupráci so súkromným partnerom v spoločnosti Teraz Media, ktorá prevádzkuje internetovú televíziu Tablet.TV, čo je projekt predošlého riaditeľa Rezníka. Puchala výboru oznámil, že v najbližšej dobre vyvolá valné zhromaždenie spoločnosti a bude so súkromným partnerom hovoriť ďalšom postupe. Dopredu možné závery nechcel prezentovať.deklaroval Puchala poslancom, že základom činnosti agentúry bude aj naďalej jej nezávislosť, nestrannosť, kredibilita a dôveryhodnosť pre jej klientov.