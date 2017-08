Nový ročník Premier League štartuje dnes s viacerými adeptmi na titul

Kapitán Chelsea John Terry (č.26) strieka šampanským počas osláv zisku majstrovského titulu po výhre nad Sunderlandom vo futbalovom zápase anglickej Premier League Chelsea Londýn - FC Sunderland na štadióne v Londýne 21. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Program 1. kola Premier League:



piatok 11. augusta: 20.45 Arsenal Londýn - Leicester City

sobota 12. augusta: 13.30 FC Watford - FC Liverpool, 16.00 Chelsea Londýn - FC Burnley, Crystal Palace - Huddersfield Town, FC Everton - Stoke City, FC Southampton - Swansea City, West Bromwich Albion - AFC Bournemouth, Brighton & Hove Albion - Manchester City

nedeľa 13. augusta: 14.30 Newcastle United - Tottenham Hotspur, 17.00 Manchester United - West Ham United

Prehľad majstrov od r. 2000:



2000 Manchester United

2001 Manchester United

2002 Arsenal Londýn

2003 Manchester United

2004 Arsenal Londýn

2005 Chelsea Londýn

2006 Chelsea Londýn

2007 Manchester United

2008 Manchester United

2009 Manchester United

2010 Chelsea Londýn

2011 Manchester United

2012 Manchester City

2013 Manchester United

2014 Manchester City

2015 Chelsea Londýn

2016 Leicester City

2017 Chelsea Londýn



Prehľad klubov s najväčším počtom titulov:



20 Manchester United

18 FC Liverpool

13 Arsenal Londýn

9 FC Everton

7 Aston Villa

6 AFC Sunderland, Chelsea Londýn

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 11. augusta (TASR) - Zápasom Arsenal Londýn - Leicester City odštartuje v piatok nový ročník anglickej futbalovej Premier League. Titul obhajuje londýnska Chelsea, medzi jej najväčších rivalov budú patriť mestskí rivali Arsenal a Tottenham ako aj oba manchesterské kluby United a City. Zamiešať karty na popredných priečkach môže aj liverpoolske duo - FC Liverpool a FC Everton. Rekordérom v počte titulov je Manchester United, na konte ich má okrúhlych 20.Arsenal sa na nový ročník naladil minulú nedeľu triumfom v Community Shield, keď po remíze 1:1 v riadnom hracom čase zdolal Chelsea v jedenástkovom rozstrele. "Kanonieri" v letnom prestupovom termíne ulovili veľkú posilu do ofenzívy - francúzskeho reprezentanta Alexandrea Lacazettea z Lyonu. "Je to hráč, ktorý zvýši konkurenciu v našom útoku. Je rýchly, priamočiary a má čuch na góly," uviedol kouč Arsene Wenger, ktorý sedí na lavičke Arsenalu od októbra 1996. Naposledy však s tímom vyhral anglickú ligu ešte v roku 2004.Manchester United absolvoval generálku na štart Premier League v macedónskom Skopje, v utorňajšom súboji o Superpohár UEFA prehral s Realom Madrid 1:2. Tím trénera Joseho Mourinha doplatil v minulej sezóne na zbytočné bodové straty, s pätnástimi nerozhodnými výsledkami bol remízovým kráľom domácej súťaže. Chuť si napravil na medzinárodnej scéne, keď prvýkrát v histórii vyhral európsku klubovú súťaž číslo dva - Európsku ligu UEFA. V novej sezóne by United chceli ukončiť čakanie na titul, ktorý naposledy získali v roku 2013. V prvom kole sa predstavia pred svojimi fanúšikmi na Old Trafford, v nedeľu 13. augusta privítajú West Ham United. V drese "červených diablov" by mal nastúpiť aj srbský stredopoliar Nemanja Matič, letná akvizícia z Chelsea Londýn. Okrem neho prišli aj švédsky stopér Victor Lindelöf (Benfica Lisabon) a belgický útočník Romelu Lukaku (FC Everton). Mourinho si robí zálusk aj na waleského krídelníka Garetha Balea, ktorého však Real Madrid len ťažko pustí.Tottenham, ktorý v minulom ročníku obsadil druhé miesto v tabuľke, začína v ten istý deň na pôde najsevernejšieho účastníka a nováčika súťaže Newcastlu United. Majstrovská Chelsea vystužila ofenzívu Alvarom Moratom, ktorý prišiel za 80 miliónov eur z Realu Madrid. Na hrote by mal nahradiť Diega Costu, ktorý si s trénerom Antoniom Contem "nesadol" a čoraz častejšie sa v médiách skloňuje odchod španielskeho reprezentanta zo Stamford Bridge.Nováčikmi súťaže, ktorá sa hrá na 38 kôl, sú okrem Newcastlu tímy Brighton & Hove Albion a Huddersfield Town. Šampión bude známy najneskôr 13. mája 2018.