Nový rok prišli do centra Košíc privítať tisícky ľudí

Na snímke novoročný ohňostroj v Košiciach 1. januára 2018. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Košice 1. januára (TASR) - Ani hmlisté počasie a mrholenie neodradilo tisícky Košičanov, aby sa prišli na Hlavnú ulicu rozlúčiť so starým rokom a privítať ten nový. Silvestrovské oslavy vyvrcholili tradičným polnočným pyromuzikálnym ohňostrojom.Hudobno-tanečná šou sa začala už od 20.00 h. Posledné sekundy starého roka odrátaval s oslavujúcimi aj viceprimátor mesta Martin Petruško. Košičanom zaželal do nového roka predovšetkým veľa zdravia, šťastia, lásky a pozitívnej energie.Bilancoval aj vlaňajšok.uviedol pre médiá s tým, že v spoločnosti veľmi rezonovalo aj parkovanie.doplnil. Na margo nového roka okrem iného spomenul, že preňho osobne bude dôležité, aby v meste konečne ukončili rekonštrukciu električkových tratí.Na pódiu sa okrem iných predstavili Adam Ďurica a Veronika Rabada so skupinami. Moderátorom večera bol Richard Herrgott.uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová.Ani v tomto roku nechýbal dopoludňajší program pre deti, ktorý bol v nedeľu (31.12.) od 10.00 h pripravený v Historickej radnici.