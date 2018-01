Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Prešov 1. januára (TASR) – Nový rok privítalo na prešovskom námestí približne 6000 ľudí. Okrem koncertov domácich kapiel si pozreli desaťminútový ohňostroj, pozdravila ich aj primátorka Andrea Turčanová, ktorá spolu s nimi odpočítala posledné sekundy starého roka.zaželala Prešovčanom.Ako TASR informoval tlačový referent mesta Milan Grejták, pešiu zónu roztancovala už od 22.00 h kapela Akustika.poznamenal. Zábava v diskotékovom rytme pokračovala podľa jeho slov aj po polnočnom ohňostroji.doplnil.Primátorka zhodnotila vlaňajší rok ešte pred jeho koncom pre TASR pozitívne.uviedla s tým, že ich cieľom bolo u všetkých Prešovčanov vzbudiť povedomie o tom, že metropola Šariša oslávila 770. výročie prvej písomnej zmienky. Medzi významnejšie z nich zaradila septembrový koncert rodákov.Podobne tomu bolo podľa jej ďalších slov aj pri mnohých investičných akciách, mesto bolo úspešné aj v čerpaní eurofondov. Za pozitívne považuje Turčanová ukončenie prvej etapy cintorína za 1,7 milióna eur.poznamenala s tým, že ide o nájomné byty, a tak aspoň z časti budú môcť vyhovieť 250 žiadateľom, ktorých majú v poradovníku.vymenovala. Samospráva začne aj s revitalizáciou vnútroblokových priestorov, pripravená je tiež cyklocesta Zlatá Baňa – Prešov.Mesto vlani začalo aj s výstavbou nových parkovísk. Z pôvodného plánu 1900 miest sa zrealizovalo 450, niekoľko stoviek ďalších parkovísk prešlo revitalizáciou.poznamenala Turčanová s tým, že v týchto aktivitách chcú pokračovať aj v tomto roku.doplnila na margo končiaceho sa volebného obdobia.Do chodníkov a ciest samospráva vlani podľa hlavy mesta investovala viac ako 3 milióny eur. Nevyčerpaný balík asi 900.000 eur by chceli použiť v tomto roku. Spomenula aj športoviská, medzi úspechy zaradila zrekonštruovaný prešovský velodróm.uviedla s tým, že na jar by chceli začať aj s búracími prácami na futbalovom štadióne a v priebehu roka by sa mala začať aj jeho výstavba.