Nový rok v Danubiane otvorila vernisáž fotografií R. Vana

Bratislava 19. januára (TASR) – Tohtoročnú sezónu v Danubiane otvorila vernisáž fotografií svetoznámeho umelca slovenského pôvodu Roberta Vana. Jeho fotografické spomienky mali premiéru koncom minulého roka v Prahe pri príležitosti uvedenia knižnej publikácie Memories. Ako povedal Vano pre TASR, na Bratislavu sa veľmi tešil, pretože tu nikdy nevystavoval, aj keď na Slovensko chodieva.„Chodím sem rôzne, ale nie za rodinou, ani do rodného mesta, aby mi to nevymazalo moje spomienky na jeho barokový štýl v 40. rokoch minulého storočia, určite je tam už plno panelákov, ale milujem ho a vždy zostane mojím rodným mestom,“ povedal Vano, ktorý sa narodil v roku 1948 v Nových Zámkoch. Dnes svetoznámy umelec po maturite v roku 1967 namiesto absolvovania základnej vojenskej služby emigroval do Spojených štátov. Sprvu pracoval ako asistent módnych fotografov, od roku 1984 sa ako fotograf osamostatnil. Pôsobil v New Yorku, Paríži a Miláne. Od roku 1990 žije v Prahe.Podľa riaditeľa Danubiany Vincenta Polakoviča Robert Vano, ktorý patrí k fotografickým osobnostiam udržiavajúcim sa na tvorivom vrchole už niekoľko desaťročí, verejnosť neustále prekvapuje novými výstavami, projektmi a fotografickými publikáciami.„V máji oslávi tento umelec 70 rokov, takže aj preto tohtoročnú sezónu otvárame veľkolepou spomienkovou retrospektívou na jeho tvorbu,“ povedal Polakovič pre TASR.Výstavu fotografií Memories v galérii Danubiana na Vodnom diele Bratislava Čunovo si môže verejnosť pozrieť od 20. januára do 11. marca.