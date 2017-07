Nový šéf komunikácie Bieleho domu vydržal 10 dní, Trump ho odvolal

Anthony Scaramucci. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 31. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa rozhodol odvolať riaditeľa pre komunikačnú stratégiu Bieleho domu Anthonyho Scaramucciho, ktorého do tohto úradu vymenoval len pred desiatimi dňami. S odvolaním sa na tri nemenované osoby oboznámené so situáciou o tom dnes ako prvý informoval denník The New York Times.Správu následne potvrdila aj hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová.New York Times informoval, že Trump sa rozhodol Scaramucciho odvolať práve na žiadosť Kellyho, ktorého dnes slávnostne uviedol do funkcie šéfa kancelárie Bieleho domu.Scaramucci vyvolal ako nový šéf komunikácie Bieleho domu minulý týždeň pozornosť amerických médií pre spŕšku vulgárnych nadávok, ktorými v telefonickom rozhovore s redaktorom magazínu New Yorker počastoval Kellyho predchodcu v úrade Reincea Priebusa, ako aj ďalších členov Trumpovho štábu.Doposiaľ nie je jasné, či Scaramucciho odvolanie znamená jeho celkový odchod z Bieleho domu alebo sa tento finančník len presunie na inú pozíciu, uviedla agentúra DPA.