Nový šéf kosovskej diplomacie Behgjet Pacolli rokoval v Podgorici

Šéf kosovskej diplomacie Behgjet Pacolli, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Podgorica 26. septembra (TASR)

Podgorica 26. septembra (TASR) - Ratifikácia kosovsko-čiernohorskej dohody o hraniciach podpísanej pred viac ako dvoma rokmi v kosovskom parlamente v súčasnosti nie je možná. Počas návštevy čiernohorskej metropoly Podgorica to dnes vyhlásil nový šéf kosovskej diplomacie Behgjet Pacolli.Po stretnutí s čiernohorským rezortným partnerom Srdjanom Darmanovičom požiadal Pacolli čiernohorskú stranu o zohľadnenie ťažkostí Kosova, konkrétne. Ratifikácia dohody preto momentálne nie je možná, zdôraznil.Darmanovič poznamenal, že pre Čiernu Horu je otázka hraníc s Kosovom už uzavretou záležitosťou, informovala agentúra APA.Nový kosovský premiér Ramush Haradinaj krátko po nástupe do funkcie zrušil komisiu zriadenú predchádzajúcou vládou v Prištine na demarkáciu hraníc s Čiernou Horou a zriadil novú.Haradinaj patril v čase pôsobenia v opozícii medzi ostrých kritikov predmetnej dohody s Čiernou Horou z augusta 2015, v zmysle ktorej Priština údajne prenechá Podgorici okolo 8000 hektárov lúk.Ratifikácia dohody je však jedným z významných predpokladov pre liberalizáciu vízovej povinnosti pre občanov Kosova pri ich cestách do členských krajín Európskej únie.