Nový šéf nemeckej diplomacie S. Gabriel navštívi ako prvé Francúzsko

Sigmar Gabriel na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 27. januára (TASR) - Nový nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel, ktorý sa dnes ujal tohto ministerského postu, navštívi v sobotu Francúzsko a bude to jeho prvá zahraničná cesta v novom úrade.Gabriel sa stal dnes šéfom nemeckej diplomacie v rámci reorganizácie kabinetu, vyvolanej odchodom doterajšieho ministra zahraničných vecí Franka-Waltera Steinmeiera, ktorý by sa podľa očakávania mal stať nasledujúcim prezidentom Nemecka.Hovorca ministerstva zahraničných vecí Martin Schäfer oznámil, že stretnutie Gabriela s jeho francúzskym rezortným kolegom Jeanom-Marcom Ayraultom dokazuje dôležitosť, akú Berlín pripisuje priateľstvu s Parížom.Schäfer vyhlásil, že cesta do Washingtonu by bola predčasná, keďže nominant na amerického ministra zahraničných vecí Rex Tillerson ešte nebol potvrdený pre túto funkciu.Gabriel pôsobil vyše tri roky ako minister hospodárstva a vicekancelár vo "" kancelárky Angely Merkelovej, ktorá pozostáva zo stredopravého bloku kresťanských demokratov z CDU/CSU a stredoľavej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD). Gabriel je aj predsedom SPD. Na poste vicekancelára zostáva.Gabriela vystriedala na ministerstve hospodárstva Brigitte Zypriesová.