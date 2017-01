Nový šéf nemeckej diplomacie v Paríži vyzdvihol vzájomnú spoluprácu

Minister zahraničných vecí Nemecka Sigmar Gabriel na svojej prvej zahraničnej ceste v Paríži, Francúzsko, 28. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 28. januára (TASR) - Nemecko a Francúzsko chcú ďalej rozširovať vzájomnú spoluprácu, aby tak posilnili súdržnosť Európy. Nový nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel to vyhlásil dnes v Paríži počas svojej prvej zahraničnej cesty po uvedení do funkcie.S francúzskym rezortným partnerom Jeanom-Marcom Ayraultom sa Gabriel dohodol na vytvorení spoločných pracovných skupín, ktoré sa budú venovať ústredným zahraničnopolitickým témam, ako sú vzťahy so Spojenými štátmi a Ruskom alebo budúcnosť Európskej únie. Nemecko a Francúzsko by mali podľa možnosti vystupovať spoločne vo všetkých medzinárodných zoskupeniach a organizáciách, povedal nový šéf nemeckej diplomacie.Gabriel sa v Paríži vyslovil za sebavedomejšie vystupovanie EÚ navonok, a to aj vo vzťahu k USA: "" Pokiaľ ide o vzťahy s Ruskom, potvrdil spoločný postoj k sankciám EÚ, ktorých zrušenie podmienil pokrokom v ukrajinskom mierovom procese.Optimisticky sa vyjadril po dnešnom stretnutí aj Ayrault, podľa ktorého "".Gabriel sa stal v piatok spolkovým ministrom zahraničných vecí v rámci reorganizácie vlády, vyvolanej odchodom jeho predchodcu Franka-Watera Steinmeiera. Ten by sa podľa očakávania mal stať nasledujúcim prezidentom Nemecka. Gabriel, ktorý je predsedom Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), pôsobil vyše tri roky ako minister hospodárstva a vicekancelár vo "veľkej koalícii" kancelárky Angely Merkelovej.