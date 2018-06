Nový taliansky minister vnútra chce zmeniť prisťahovaleckú politiku

Na snímke Matteo Salvini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 1. júna (TASR) - Líder talianskej pravicovo-populistickej strany Liga Severu (LN) Matteo Salvini v piatok vyhlásil, že prvé, čo nariadi ako nový minister vnútra, bude prepracovanie štátnej prisťahovaleckej politiky.Salvini chce znížiť počet prichádzajúcich migrantov, zvýšiť počet tých vyhostených a znížiť aj financie, ktoré Taliansko vynakladá na starostlivosť o migrantov.Salvini sa takto vyjadril pred novinármi po tom, čo koaličná vláda Ligy Severu (LN) a protisystémového Hnutia piatich hviezd (M5S) zložila slávnostnú prísahu. V západnej Európe tak začala úradovať prvá populistická vláda, pripomenula v piatok tlačová agentúra AP.Salviniho Liga Severu sa už dlho nekompromisne stavia proti ilegálnej migrácii a požaduje od Európskej únie, aby Taliansku viac pomáhala niesť toto bremeno.Počet migrantov prichádzajúcich do Talianska vlani prudko klesol, a to za vlády stredoľavej Demokratickej strany. Tá totiž podpísala sporné dohody s Líbyou, že posilní pobrežné hliadky a bude brániť migrantom, aby sa v člnoch prevádzačov vydávali na plavbu cez Stredozemné more do Európy.