Nový týždeň sa začne na Slovensku nepriaznivým počasím

Bratislava 21. januára (TASR) - Nový týždeň sa na Slovensku začne nepriaznivým počasím. Takmer na celom území krajiny sa môžu v noci na pondelok (22.1.) vytvárať snehové jazyky a záveje, ktoré budú komplikovať dopravu.Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého, najnižšieho stupňa. Platí do pondelka 06.00 h a netýka sa iba najjužnejších okresov na západnom a strednom Slovensku.Na juhu východného Slovenska sa počas noci navyše rozfúka, platí tu prvý stupeň výstrahy pred vetrom, ktorý môže dosiahnuť v nárazoch až 85 kilometrov za hodinu. Veterno bude aj na horách, a to i po celý pondelok. Ojedinele sa môže podľa výstrahy SHMÚ vyskytnúť víchrica s rýchlosťou vetra do 90 kilometrov za hodinu.