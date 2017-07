Nový úsek cesty Prešovom má zlepšiť dopravnú situáciu

Na archívnej snímke štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktor Stromček. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Prešov 13. júla (TASR) - Nový úsek cesty v Prešove (I/68 Prešov odb. Škultétyho – ZVL), ktorý dnes slávnostne otvorili, má odľahčiť dopravu v meste. Motoristom bude prístupný postupne v piatok (14.7.) most a v sobotu (15.7.) zvyšná časť cesty.Podľa štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby SR Viktora Stromčeka sa stavba realizovala od roku 2012, kedy bolo dokončené verejné obstarávanie, ktoré bolo podľa neho veľmi neštandardné, a súviselo aj so súdnymi spormi.povedal Stromček.Komunikácia, ktorá pozostáva z deviatich mostov, takmer šiestich kilometrov jednotlivých vetiev komunikácií cestných objektov a okružnej križovatky, bude odkláňať tranzitnú dopravu z Košíc smerom do Popradu do obdobia uvedenia diaľnice D1 Prešov západ - Prešov juh do prevádzky. Predpokladaná intenzita dopravy na tomto cestnom úseku je približne 13.000 až 15.000 vozidiel denne.Plánované dokončenie stavby začiatkom tohto roka sa podľa generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest Romana Žemberu zdržalo z viacerých dôvodov. "Prvý faktor bola 'storočná voda'. Tým, že tu vznikli záplavy, museli sme zmeniť projektovú dokumentáciu, bolo to podmienené mestom a vodohospodármi. Druhý faktor bol ten, že sme museli svojho času vyhnať starého dodávateľa," povedal Žembera.V meste naďalej platí mimoriadna situácia, ktorú radnica vyhlásila v novembri 2015.povedala primátorka Prešova Andrea Turčanová, ktorá predpokladá pozitívny vplyv dnes odovzdanej stavby na dopravu v meste. K celkovému riešeniu dopravnej situácie v Prešove podľa nej pomôže až R4. V tejto súvislosti dnes popoludní obyvatelia Šarišského Štiavnika v okrese Svidník na hodinu zablokovali dopravu v obci.Rýchlostná cesta R4 medzi Prešovom a Poľskom je podľa Stromčeka jednou z prioritných ciest, ktorú chcú stavať.skonštatoval Stromček.dodal predseda Prešovského samosprávneho kraja a poslanec NR SR Peter Chudík.