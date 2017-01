Nový viacúčelový športový areál v Sabinove by mohol dať prácu 13 ľuďom

Na archívnej snímke športový areál. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Sabinov 31. januára (TASR) – V Sabinove by mal vyrásť nový športový stánok s viacúčelovou a tenisovou halou, v areáli by mali byť aj vonkajšie kurty. Na ploche 6425 štvorcových metrov ho chce postaviť na vlastné náklady sabinovská spoločnosť Investa BM, s.r.o. Parcely sú vo vlastníctve mesta, preto nádejný investor požiadal radnicu o dlhodobý prenájom pozemku, ktorý sa nachádza v blízkosti zimného a futbalového štadióna a kúpaliska. Žiadosť zatiaľ prerokovali členovia mestskej rady, konečný verdikt musia povedať poslanci na mestskom zastupiteľstve.Spoločnosť Investa má vypracovanú architektonickú štúdiu, ktorej súčasťou je aj veľké parkovisko, slúžiť by malo všetkým športovým zariadeniam v tejto lokalite. Ide o plochu 3625 štvorcových metrov, na ktorej by malo vzniknúť okolo 80 parkovacích miest. Tie podľa zámeru investora postaví mesto. Projekt by mal byť realizovaný v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov a mal by vytvoriť 13 nových pracovných miest.Investor svoj zámer prezentuje ako projekt, ktorý zapadá do Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov, ktorý predstavila vláda SR na svojom výjazdovom rokovaní 22. augusta minulého roku v Sabinove v rámci opatrení na pomoc okresom s vysokou mierou nezamestnanosti. Sabinovský okres má evidovaných viac ako 18 percent ľudí bez práce. V projektových zámeroch vlády pre tento okres bola aj výstavba voľnočasových oddychových a rekreačných zón.Primátor Sabinova Peter Molčan má aj ďalšie predstavy, ako dať ľuďom prácu.povedal primátor. Rok 2017 vidí z tohto pohľadu ako štartovací. Prvé výsledky by mohli prísť v treťom až štvrtom štvrťroku.Molčan konkretizoval, že sociálny podnik by mohol byť zameraný na spracovanie nevyužitej drevnej hmoty na výrobu štiepky. Mesto má kotolňu na jej spaľovanie, s ktorou vykuruje byty, pričom drevnú štiepku dováža z Ukrajiny. Ďalším zámerom je využiť prázdny skleník, kde by sa mohli pestovať kvety a zelenina. Úmyslom radnice je tiež vytvoriť pomocnú čatu, ktorá by zabezpečovala menej náročné murárske práce a omietky. Vedeli by ich využiť na opravy mestských budov, ciest a chodníkov. Prácu by tu našli aj ľudia s nízkou kvalifikáciou.Podľa vládneho opatrenia v okrese Sabinov by sa malo do roku 2020 vytvoriť 1115 nových pracovných miest. Zo schválenej celkovej finančnej investície na obdobie rokov 2016 – 2020 vo výške zhruba 82 miliónov eur, sa predpokladá krytie z verejných zdrojov vo výške 60 miliónov eur a 22 miliónov eur z ostatných zdrojov. Celková výška regionálneho príspevku predstavuje sumu 3,84 milióna eur.