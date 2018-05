Nový zákon o pedagogických zamestnancoch nezvýši atraktivitu povolania

Na snímke uprostred Vladimír Crmoman. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 10. mája (TASR) – Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch nezvýši atraktivitu povolania. Myslí si to prezident Slovenskej komory učiteľov (SKU) Vladimír Crmoman. Napriek niektorým pozitívnym posunom v znení návrhu zákona ho SKU nepovažuje za dostatočný.Návrh zákona kladie zvýšené nároky na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov.uviedol Crmoman. Pribudlo špecializačné vzdelávanie pre vykonávanie pozícií v škole, ktoré doteraz vykonávali skúsení učitelia bez povinného vzdelávania, predatestačné vzdelávanie a aktualizačné vzdelávania v školách.Financovanie vzdelávaní navrhované zákonom nezrovnoprávnilo poskytovateľov a podľa SKU zvýhodňuje organizácie zriadené ministerstvom.tvrdí Crmoman. Zákon neposilňuje kontrolné mechanizmy kvality poskytovaných akreditovaných vzdelávaní, zásadne sa nezvyšuje transparentnosť ich hodnotenia absolventmi.SKU tvrdí, že zmena atestačného konania a zavedenie atestačného portfólia by mohla byť prínosom, ak by zákon nedával právo určovať obsah atestačného portfólia organizácii ministerstva školstva, ale jeho rozsah a obsah by bol vymedzený priamo v zákone. Súčasné nastavenie portfólia v návrhu je podľa SKU nedostatočné.Crmoman priblížil, že návrh zrušil kreditový príplatok, ktorý bol priznaný zamestnancovi po získaní určitého počtu kreditov.priblížil Crmoman s tým, že zákon to chce nahradiť zavedením novej povinnosti absolvovať niektoré druhy vzdelávania. Túto skutočnosť hodnotí SKU negatívne.