Nový Zéland je ďalšou krajinou, odkiaľ vyštartovala kozmická raketa

Z kozmodrómu súkromnej americkej spoločnosti Rocket Lab na polostrove Mahia úspešne odštartovala nosná raketa Electron určená na vynášanie nanosatelitov na obežnú dráhu Zeme. Nový Zéland, 25. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wellington 25. mája (TASR) - Nový Zéland sa stal v poradí už 11. krajinou sveta, kde sa uskutočnil štart kozmickej rakety. Dnes totiž z kozmodrómu súkromnej americkej spoločnosti Rocket Lab na polostrove Mahia úspešne odštartovala nosná raketa Electron určená na vynášanie nanosatelitov na obežnú dráhu Zeme.Hoci išlo iba o testovací let, získané údaje budú kľúčové pre pravidelnú prevádzku, ktorá sa má začať ešte tento rok. Nasledovať však budú ešte ďalšie dva skúšobné štarty. Electron, ktorého konštruktérom je takisto Rocket Lab, odštartoval o 06.20 h SELČ po troch odkladoch pre nepriaznivé počasie, informuje agentúra DPA.Cieľom spoločnosti Rocket Lab je ponúknuť časté štarty pre komerčných klientov, ktorých cena by nemala presiahnuť päť miliónov dolárov.uviedol zakladateľ spoločnosti Peter Beck.Electron s dĺžkou 17 metrov a hmotnosťou 11,5 tony bude dopravovať do vesmíru náklad s maximálnou hmotnosťou 150 kilogramov, a to najmä malé komunikačné, meteorologické a námorné družice, ako aj rozličné zariadenia na monitorovanie úrody, prírodných katastrof či poskytovanie údajov pri záchranárskej činnosti.